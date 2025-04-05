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Продажа готового бизнеса в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА в Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ХАТКИ" / БАЗА ОТДЫХА
Жемчужненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 480 м²
Туристический комплекс "ХАТКИ" расположен в уникальном ландшафтном заказнике "Стронга" (в пе…
$800,000
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