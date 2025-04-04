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Дома в Загородский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Загородский сельский Совет, Беларусь
Дом
Загородский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Хутор возле д. Вяз, Пинский р-н. Для различного вида деятельности, как домик в деревне с пос…
$12,900
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Дом в Камень, Беларусь
Дом
Камень, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается добротный дом из бруса, общей S= 53 м2!  Все, кроме бруса, сделано из новых стройм…
$16,000
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Параметры недвижимости в Загородский сельский Совет, Беларусь

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