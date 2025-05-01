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Дома в Задровьевском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Задровье, Беларусь
Дом
Задровье, Беларусь
Площадь 29 м²
Продаётся деревянный дом с участком 22.2 соток в д. Задровье, ул. Заречная Оршанского района…
$2,500
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Дом в Задровье, Беларусь
Дом
Задровье, Беларусь
Площадь 43 м²
Продам дом в д. Задровье, ул. Заречная 12, в 20 км от Орши, дом деревянный, вода по улице ко…
$5,000
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Параметры недвижимости в Задровьевском сельском Совете, Беларусь

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