Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жабинковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Жабинковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жабинковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Код объекта 18225: Покупая этот объект- Вы не платите агентству комиссию! Поможем с кредитов…
$79,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Жабинковском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти