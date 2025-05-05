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Дома в Заболотском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Заслоновка, Беларусь
Дом
Заслоновка, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся дом по адресу аг. Заболотье, ул. Заречная 10,. Площадь дома: общая 60 м2, жилая 31…
$8,000
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Таунхаус в Дачная, Беларусь
Таунхаус
Дачная, Беларусь
Площадь 126 м²
Продаётся таунхаус (четырёхкомнатная квартира) в трёхуровневом доме (на две семьи с отельным…
$56,000
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Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Продаётся 2 этажный коттедж по адресу: Новое Хороброво 12 (р-н Замостье) ,расположенный на у…
$36,000
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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