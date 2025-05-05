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Коттеджи в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Заболотский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Заболотский сельский Совет, Беларусь
Площадь 135 м²
Продаётся 2 этажный коттедж по адресу: Новое Хороброво 12 (р-н Замостье) ,расположенный на у…
$36,000
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Параметры недвижимости в Заболотском сельском Совете, Беларусь

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