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Квартиры в Заостровечском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Заостровечье, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Заостровечье, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Продается квартира с участком в аг. Заостровечье ❤️ Готовая четырехкомнатная квартира в Клец…
$7,000
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Параметры недвижимости в Заостровечском сельском Совете, Беларусь

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