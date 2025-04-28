Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Высоковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Высоковском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Высокое, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Высокое, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/2
Продаётся 2-комнатная квартира, расположенная на 1 этаже 2-х этажного дома по адресу: Оршанс…
$4,800
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Высоковском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти