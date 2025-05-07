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Квартиры в Большой Берестовице, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Большая Берестовица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Большая Берестовица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/5
В продаже 3-комнатная квартира в г.п. Большая Берестовица, ул. Матросова, 18. Квартира расп…
$14,500
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