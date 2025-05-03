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Коммерческая недвижимость в Вольковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 5 000 м² в Вольковский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 5 000 м²
Вольковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 5 000 м²
Уникальный комплекс на территории бывшего поместья! ❤️ Продается уникальный комплекс капитал…
$500,000
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