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Дома с садом в Вишневский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дом в живописном месте д.Ольшанка, Воложинкий район. 100 км от Минска. Площадь 25 …
$11,900
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный дом в старинном стиле в деревне Рудники! Жилой дом — общая площадь 57.3 кв.…
$27,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся агроэкоусадьба: комфорт, природа и богатая история! ❤️ Ищете идеальное место, чтоб…
$28,500
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Номер договора с агентством 242/1 от 2025-03-11
$17,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Место, которое не оставит вас равнодушным! Если Вы хотите уединиться и насладиться тишиной и…
$12,000
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Параметры недвижимости в Вишневский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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