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Дома с гаражом в Вишневский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается уютный дом в старинном стиле в деревне Рудники! Жилой дом — общая площадь 57.3 кв.…
$27,000
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся агроэкоусадьба: комфорт, природа и богатая история! ❤️ Ищете идеальное место, чтоб…
$28,500
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
ДВА  ДОМА  и  ДВА  УЧАСТКА  ПО  ЦЕНЕ  ОДНОГО. Продается  ДОМ с  большим  участком. Гродненск…
$56,000
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Параметры недвижимости в Вишневский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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