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Квартиры в Вилейском районе, Беларусь

Вилейка
8
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17 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
Продается просторный таунхауз в современном агрогородке с развитой инфраструктурой. Трехкомн…
$11,000
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Квартира 1 комната в Партизанский, Беларусь
Квартира 1 комната
Партизанский, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Продаётся 1-комн. квартира в двухквартирном доме в п.Партизанский.Хорошее состояние. Есть хо…
$8,500
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Квартира 2 комнаты в Куренец, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Куренец, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продаётся половина дома с отдельным входом ❤️Продаётся полдома в 4 км. от г. Вилейка. Адрес:…
$5,900
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Квартира 3 комнаты в Любань, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Любань, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Самая дешевая 3х комнатная квартира в аг. Любань! ❤️Теплая трёхкомнатная квартира в центре а…
$15,500
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Квартира 2 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира в Минской области г. Вилейка ул.Гагарина д.15. Дом панел…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Уютная 4-комнатная квартира для многодетной семьи! ❤️ Продается уютная четырехкомнатная квар…
$36,500
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Квартира 3 комнаты в Куренец, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Куренец, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Трёхкомнатная квартира в агрогородке Куренец!  ❤️ Трёхкомнатная квартира с сараем и погребом…
$8,500
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Квартира 4 комнаты в Партизанский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Партизанский, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 1/3
Уютная 4-комнатная квартира ❤️ Продается уютная четырехкомнатная квартира в тихом месте! Адр…
$18,500
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Квартира в Вилейка, Беларусь
Квартира
Вилейка, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
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Квартира 4 комнаты в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/1
Продается уютная ухоженная усадьба 2007 г. Постройки в живописном курортном месте рядом с Ви…
$72,900
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Квартира 2 комнаты в Шиловичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Шиловичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/2
Уютная двухкомнатная квартира в пригороде Вилейки! ❤️Отличный вариант двухкомнатной квартиры…
$12,500
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Квартира 3 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
Трехкомнатная квартира в центре Вилейки! ❤️ Уютная трехкомнатная квартира, готовая для прожи…
$38,500
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Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 2/5
Однокомнатная квартира в центре города на 2 этаже. ❤️Продается уютная однокомнатная квартира…
$21,900
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Квартира 2 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/2
Двухкомнатная квартира в зеленом районе ❤️ Представляем Вашему вниманию просторную двухкомна…
$14,900
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Квартира 4 комнаты в Вилейка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Вилейка, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 85 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию просторную 4-х комнатную квартиру в двухквартирном жилом доме. г.…
$29,900
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Квартира 1 комната в Вилейка, Беларусь
Квартира 1 комната
Вилейка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/5
Однокомнатная квартира в живописном районе Вилейки ❤️ Предлагаем Вашему вниманию отличный ва…
$20,500
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Квартира 3 комнаты в Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотенчицкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Большой участок с лесом и озером 4 Га! Участок расположен в природа охранной зоне код 2.4 и …
$185,000
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Параметры недвижимости в Вилейском районе, Беларусь

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