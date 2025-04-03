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Магазины в Веселовский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 173 м² в Веселово, Беларусь
Магазин 173 м²
Веселово, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
В продаже здание для розничной торговли (магазин) в д.Веселово. Общая площадь 173.4 кв.м.  У…
$13,500
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