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Производственные здания в Веселовский сельский Совет, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 1 859 м² в Веселовский сельский Совет, Беларусь
Производство 1 859 м²
Веселовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 859 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию участок с капитальным строением, расположенный по адресу: Минская…
$249,900
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