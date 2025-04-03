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Квартиры в Веселовский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Холхолица, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Холхолица, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном доме с участком 6 соток ❤️Этот полдома с участком - воплощение мечт…
$13,500
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Квартира 2 комнаты в Веселово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Веселово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
2-комнатная квартира д.Веселово Борисовский район.От города Борисов 17 км. Деревня жилая .По…
$6,000
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