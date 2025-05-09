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Дома с садом в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается одноэтажный деревянный дом в Гродненском районе, Вертелишковский с/с, д. Рыдели. Х…
$20,000
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Параметры недвижимости в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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