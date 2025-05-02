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Дома с гаражом в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается деревянный дом в деревне Завадичи, 56 (хутор), Гродненского района, Вертелишковско…
$19,500
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Дом в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 248 м²
В продаже отличный дом рядом с Неманом в пос. Береговом (8 км от Гродно).Общая площадь дома …
$100,000
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Параметры недвижимости в Вертелишковском сельском Совете, Беларусь

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