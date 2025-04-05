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Дома в Вензовецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вензовец, Беларусь
Дом
Вензовец, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается добротный деревенский дом в аг. Вензовец, Гродненской области, Дятловского района.…
$6,200
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Параметры недвижимости в Вензовецкий сельский Совет, Беларусь

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