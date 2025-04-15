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Дома в Вендорожском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается  добротный одноэтажный  дом 73 квм с участком 45 соток в деревне Масальщина .Дом б…
$20,000
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Продаётся дача в 15 км от Могилёва рядом с деревней Гуслище (Вендорожский сельский совет). Н…
$5,665
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Дом в Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вендорожский сельский Совет, Беларусь
Площадь 14 м²
Продаётся дача в 15 км от Могилёва рядом с деревней Гуслище (Вендорожский сельский совет). Н…
$5,665
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Параметры недвижимости в Вендорожском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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