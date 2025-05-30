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Квартиры в Великолукском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Русино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Русино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
2-х комнатная квартира в аг. Русино! * 2 эт./ 5-эт. кирпичного дома;* 1972 года постройки;* …
$14,500
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