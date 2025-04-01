Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Вязынский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Дома с террасой в Вязынский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Вязынь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Вязынь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Современный, экологичный дом в живописном агрогородке Вязынь.   Ваш идеальный загород…
$191,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Вязынский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов