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Производственные здания в Весейском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Производство 190 м² в Весейский сельский Совет, Беларусь
Производство 190 м²
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем недорогой вариант для введения бизнеса. Отличное расположение в 11 км от города н…
$18,000
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