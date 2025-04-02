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Квартиры в Велятичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Велятичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Велятичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/2
Продается просторная, однокомнатная квартира с хорошим ремонтом.В центре аг. Велятичи. Очень…
$9,800
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Параметры недвижимости в Велятичский сельский Совет, Беларусь

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