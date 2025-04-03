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Дома с садом в Вайханский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Вайханский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вайханский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продаётся садовый домик в 100 м от озера Лосвидо в СТ "Тюльпан 2". Дом кирпичный. В 2-х уров…
$21,000
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