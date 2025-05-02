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Дома с гаражом в Волковысском районе, Беларусь

Волковыск
6
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Волковыск, Беларусь
Дом 4 комнаты
Волковыск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Продаётся хороший коттедж в Волковыске по ул. Медведева. Построен в 2000 году из кирпича. В…
Цена по запросу
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Дом в Волковыск, Беларусь
Дом
Волковыск, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся часть дома с отдельным входом, въездом и гаражом.Центральное водоснабжение. Отопле…
$17,000
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Параметры недвижимости в Волковысском районе, Беларусь

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