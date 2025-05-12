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Коттеджи в Васьковичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж 10 комнат в Васьковичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж 10 комнат
Васьковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 469 м²
Количество этажей 2
Продается перспективный объект на берегу озера.                                             …
$280,000
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Параметры недвижимости в Васьковичский сельский Совет, Беларусь

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