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Дома в Воропаевском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается земельный участок с домом в д. Рудка. Витебская обл., Поставский р-н, 177 км от МК…
$7,500
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Дом в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагается добротный дом в живописном гп. Воропаево. Витебская обл., Поставский р-н.   Дом…
$4,000
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Параметры недвижимости в Воропаевском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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