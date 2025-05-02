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Дома с садом в Воропаевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Воропаевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагается добротный дом в живописном гп. Воропаево. Витебская обл., Поставский р-н.   Дом…
$4,000
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Параметры недвижимости в Воропаевском сельском Совете, Беларусь

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