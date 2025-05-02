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Производственные здания в Узденском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 312 м² в Узденский сельский Совет, Беларусь
Производство 312 м²
Узденский сельский Совет, Беларусь
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Одноэтажное производственное здание из силикатных блоков,утепленное, 1981 года постройки, ис…
$48,000
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