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Дома с террасой в Узденском районе, Беларусь

Дещенский сельский Совет
34
Озерский сельский Совет
22
Узда
19
Узденский сельский Совет
17
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2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Не пропустите лето, проведите его с семьей на природе. Садовое товарищество «Солнечное-20…
$24,900
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Дом 2 комнаты в Озеро, Беларусь
Дом 2 комнаты
Озеро, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 1
Дом 2020 года постройки находится вблизи большого чистого озера, где оборудован чистый и ухо…
$69,500
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