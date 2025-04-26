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Коттеджи с садом в Узденском районе, Беларусь

Озерский сельский Совет
7
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2 объекта найдено
Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Продается коттедж в благоустроенной деревне Басмановка В коттедже есть два входа, размер ком…
$169,000
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Коттедж в Озерский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 256 м²
Отличный, обжитой, с умом построенный коттедж,  в д. Басмановка  на границе Минского и Узден…
$198,000
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Параметры недвижимости в Узденском районе, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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