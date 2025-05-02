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Коттеджи с гаражом в Усяжском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Усяж, Беларусь
Коттедж
Усяж, Беларусь
Площадь 198 м²
ДОМ введён в эксплуатацию 2024.    Крыша- мягкая черепица. Стены- газосиликатные блоки-40 см…
$149,000
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Параметры недвижимости в Усяжском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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