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Дома в Уделовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Уделовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Уделовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается дом в живописном месте. На участке есть баня, беседка, отдельно построена летняя к…
$37,000
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Параметры недвижимости в Уделовский сельский Совет, Беларусь

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