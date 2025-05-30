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Дома с гаражом в Турецком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Турецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Турецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается жилой дом д.Великая Слобода,ул.Школьная, д.15. Дом деревянный, общая площадь 53,8,…
$6,900
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Параметры недвижимости в Турецком сельском Совете, Беларусь

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