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Дома в Турецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Турец, Беларусь
Дом
Турец, Беларусь
Площадь 63 м²
Большой земельный участок (0,25 га) и дом с многочисленными хозпостройками в аг.Турец. По ул…
$7,500
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Параметры недвижимости в Турецкий сельский Совет, Беларусь

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