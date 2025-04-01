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Производственные здания в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 1 936 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 936 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 936 м²
Количество этажей 1
Продается (сдается в аренду) производственное помещение со складами вблизи трассы М-6, распо…
$200,000
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Производство 1 345 м² в Минойты, Беларусь
Производство 1 345 м²
Минойты, Беларусь
Площадь 1 345 м²
Количество этажей 2
Продается полностью готовое к эксплуатации административно-хозяйственное здание в р-не д.Мин…
$110,000
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