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Дома с садом в Толочинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Друцк, Беларусь
Дом
Друцк, Беларусь
Площадь 68 м²
Продам просторный светлый, кирпичный одноэтажный дом аг. Друцк, ул. Центральная, Толочинског…
$10,600
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Параметры недвижимости в Толочинском сельском Совете, Беларусь

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