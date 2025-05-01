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Дома с гаражом в Тельминском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Тельмы 2, Беларусь
Дом
Тельмы 2, Беларусь
Площадь 118 м²
Лот 8592. Коттедж в Тельминском с/с Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите …
$138,000
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Параметры недвижимости в Тельминском сельском Совете, Беларусь

с садом
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