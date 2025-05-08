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Квартиры в Томашовском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Томашовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Томашовка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/3
3-комнатная квартира, аг. Томашовка, ул. Гагарина, 1981 г.п., 2 / 3 кирпич, 60,9 / 57,3 / 35…
$22,700
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Квартира в Томашовка, Беларусь
Квартира
Томашовка, Беларусь
Площадь 99 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 99,3 кв.м,…
$16,500
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Параметры недвижимости в Томашовском сельском Совете, Беларусь

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