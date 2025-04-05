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Коммерческая недвижимость в Толочин, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 440 м² в Толочин, Беларусь
Коммерческое помещение 440 м²
Толочин, Беларусь
Площадь 440 м²
Этаж 1/1
Продажа капитального строения под магазин - мастерскую в г. Толочин Адрес: Витебская обл., г…
$62,600
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Рейтинг 4.9 / 5:
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