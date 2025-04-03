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Квартиры в Шиловичский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Шиловичи, Беларусь
Квартира
Шиловичи, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается половина одноэтажного дома из кирпича с большим ровным участком у озера и собствен…
$7,300
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Параметры недвижимости в Шиловичский сельский Совет, Беларусь

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