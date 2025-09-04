Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Свислочь
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Свислочи, Беларусь

1 объект найдено
Офис 708 м² в Свислочь, Беларусь
Офис 708 м²
Свислочь, Беларусь
Площадь 708 м²
Продаётся здание площадью 708,1 м2, расположенное на участке 0,804га. в г.п. Свислочь, на ул…
Цена по запросу
