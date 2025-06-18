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Производственные здания в Свислочи, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 708 м² в Свислочь, Беларусь
Производство 708 м²
Свислочь, Беларусь
Площадь 708 м²
Этаж 1/2
Продаётся отдельно стоящее здание площадью 708,1 м2, расположенное на участке 0,804га. в г.п…
$100,550
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