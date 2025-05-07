Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Свислочский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Свислочском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Таунхаус в Дружный, Беларусь
Таунхаус
Дружный, Беларусь
Площадь 134 м²
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Дом для большой семьи - Просторный холл - 3 большие спальни и 1 кабинет - 2 уровня и цокольн…
$105,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Свислочском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти