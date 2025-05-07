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Дома с гаражом в Свислочском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
Дом для большой семьи - Просторный холл - 3 большие спальни и 1 кабинет - 2 уровня и цокольн…
$105,000
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Параметры недвижимости в Свислочском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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