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Дома с гаражом в Сватковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сватки, Беларусь
Дом
Сватки, Беларусь
Площадь 55 м²
В живописном уголке Мядельского района продается одноэтажный дом из дерева,  обложенный кирп…
$28,000
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Параметры недвижимости в Сватковский сельский Совет, Беларусь

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