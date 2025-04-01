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Купить земельный участок в Швабский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Участок земли в Швабский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Швабский сельский Совет, Беларусь
`Олешники`Логойского района Минской области. Участок расположен в красивейшем и экологически…
$4,500
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Участок земли в Швабский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Швабский сельский Совет, Беларусь
Участок, в 38 км от Минска по Логойскому направлению в деревне Молоди. Участок выровнен, пра…
$29,900
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Участок земли в Швабский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Швабский сельский Совет, Беларусь
Выгодно! Продаем земельный участок 12,08 сотки для строительства и обслуживания жилого дома …
$14,000
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Участок земли в Швабский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Швабский сельский Совет, Беларусь
`Олешники`Логойского района Минской области. Участок расположен в красивейшем и экологически…
$4,500
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Участок земли в Швабский сельский Совет, Беларусь
Участок земли
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Продаётся ровный угловой участок 56 соток в Логойском направлении 45 км от МКАД  в деревне К…
$27,000
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