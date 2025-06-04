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Дома с гаражом в Швабском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Номер договора с агентством 472/1 от 2025-05-27
$130,000
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Параметры недвижимости в Швабском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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