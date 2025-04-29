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Дома в Суражском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Суражский сельский Совет, Беларусь
Дом
Суражский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся жилой дом в Сураже по ул. 2-я Задвинско-Набережная (правый берег). Первая берегова…
$15,000
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Параметры недвижимости в Суражском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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